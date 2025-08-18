Bắt giữ kẻ cạy cốp xe máy trộm cắp gần 500 triệu đồng

Sáng 18/8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam Lương Văn Tho (45 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Tho là một con nghiện cờ bạc, dẫn đến tình trạng nợ nần. Để có tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và tiếp tục đánh bạc, Tho thường tìm đến những khu vực nông thôn, nơi nông dân đang thu hoạch lúa, để rình mò những người hành nghề "cò lúa" nhằm trộm cắp tiền trong cốp xe máy của họ.

Đối tượng Lương Văn Tho tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Để thực hiện hành vi, Tho đi xe máy đến xã Vĩnh An và phát hiện chiếc xe máy của một "cò lúa" đang không người trông coi.

Lợi dụng sơ hở này, Tho tiếp cận, mở cốp xe và lấy trộm 460 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ số tiền này, Tho dùng để trả nợ và đánh bạc.

Sau 48h gây án, Lương Văn Tho bị bắt giữ cùng tang vật là 100 triệu đồng tiền mặt, chiếc xe máy và các đồ vật liên quan đến vụ trộm.