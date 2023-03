Trinh sát lái xe truy đuổi kẻ hiếp dâm, cướp tài sản như phim hành động

Chiều 30/3, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) bàn giao hồ sơ cùng Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an huyện Tam Nông thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Phạm Châu Thanh bị lực lượng công an khống chế bắt giữ (Ảnh: Hương Liên).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 29/3, Công an huyện Tam Nông đề nghị Công an huyện Bến Lức hỗ trợ chốt chặn, phát hiện bắt giữ nghi phạm trong vụ hiếp dâm, cướp tài sản, xảy ra sáng cùng ngày tại ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông.

"Khi rời khỏi địa phương, đối tượng chạy xe máy hiệu Wave màu vàng, đen, bạc, biển số 66N1-200.96, dáng người cao, mặc áo khoác màu xanh, khả năng đi ngang địa phận tỉnh Long An", Công an huyện Tam Nông miêu tả.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức cùng đội dân phòng liên xã, bố trí lực lượng chốt chặn một số đoạn đường khả năng nghi phạm sẽ đi qua.

Đến 20h45 cùng ngày, khi nhận dạng người lái xe máy có đặc điểm trùng khớp, đang di chuyển tốc độ cao trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc thị trấn Bến Lức), các trinh sát hình sự lái xe máy đuổi theo, tiếp cận ép xe nghi phạm vào lề đường.

Phát hiện công an truy đuổi, nghi phạm lái xe lạng lách, rút dao chống trả quyết liệt trên đoạn đường dài. Tuy nhiên, đến đoạn khu phố 9, thị trấn Bến Lức, dân phòng cùng công an ép được xe nghi phạm vào lề đường, tước hung khí và bắt giữ.

Một số người dân chứng kiến vụ việc nhận định, các trinh sát truy đuổi và khống chế nghi phạm kịch tính như phim hành động.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai tên Phạm Châu Thanh và thừa nhận vừa thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản tại ấp 1, xã An Hòa.