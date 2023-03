Vì sao nữ kế toán công ty ở Bình Dương bị sát hại?

Liên quan vụ nữ kế toán bị sát hại chiều 29/3, xảy ra tại một công ty ở phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), sáng 30/3, anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân) cho hay, gia đình đã đưa thi thể chị M. về Đồng Nai lo hậu sự.

Hiện trường nơi chị M. nghi bị giám đốc sát hại (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo anh L., nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh nghi bị giám đốc sát hại có thể do mâu thuẫn trước đó. Cách đây khoảng một tuần, giám đốc công ty (người Trung Quốc) nói công ty bị mất hàng hóa và cho rằng vợ anh cùng một số người trong công ty thông đồng, lấy hàng.

Sau đó, giám đốc thuê một người phụ nữ đến công ty để kiểm tra sổ sách (công việc mà vợ anh L. đang làm). Sau khi kiểm tra, không rõ người phụ nữ nói gì với giám đốc nên mâu thuẫn giữa vợ và giám đốc lên đỉnh điểm.

"Tôi có nói vợ nghỉ việc đi, đừng có đi làm nữa, nhưng vợ nói muốn làm cho trong sạch vụ này mới nghỉ. Vợ có làm đơn nghỉ rồi nhưng do giám đốc nghi vợ lấy hàng nên vẫn đi làm, chứ nghỉ thì người ta nói trốn tránh", chồng nạn nhân cho biết.

Theo anh L., vợ anh làm kế toán cho công ty khoảng 2 năm. "Từ khi xảy ra mâu thuẫn, tối nào vợ cũng tâm sự, lúc đó tôi không cho đi làm và kêu công an vào kiểm tra khi xảy ra mâu thuẫn nhưng vợ không nghe. Ông giám đốc này tính ngang ngược lắm...", anh L. chia sẻ.

Theo anh L., một nguyên nhân khác có thể dẫn đến mâu thuẫn là thời gian gần đây, công ty bán hàng cho đối tác nhưng do kinh tế khó khăn, phía đối tác chưa thanh toán tiền. Giám đốc thường xuyên trách móc vì sao bán hàng mà không có tiền...

Anh L. cho biết thêm, vợ anh mang thai con đầu lòng khoảng 8 tuần, gia đình kinh tế cũng ổn định, không đến mức khó khăn.

Nghi phạm người Trung Quốc đang bị công an truy tìm (Ảnh N.H.).

Như Dân trí thông tin, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, phát hiện chị L.T.M. (30 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương, là kế toán) tử vong trong nhà vệ sinh công ty. Gần hiện trường có con dao dính máu.

Qua khám nghiệm, bước đầu công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty). Sau khi xảy ra án mạng, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty cùng chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 45000.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo nhiều tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc liên hệ điện thoại 0989.951.795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang hay cơ quan công an gần nhất.