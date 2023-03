Gần 2.500 cảnh sát tổng kiểm tra tín dụng đen, tạm giữ 600 ô tô xe máy

Ngày 30/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh này về đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ngày 29/3, gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ của đơn vị này và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính.

Công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh (Ảnh: CATH).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đợt ra quân kiểm tra lần này nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các điều kiện, nguyên nhân làm phát sinh tội phạm. Nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính.

Kết quả đợt kiểm tra đối với 735 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, lực lượng công an đã phát hiện 405 cơ sở vi phạm.

Hầu hết các cơ sở vi phạm quy định như: Không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe không có giấy ủy quyền; hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền…

Quá trình làm việc, công an tạm giữ hơn 600 phương tiện ô tô, mô tô và các tài liệu khác có liên quan đến việc vi phạm trong hoạt động cầm cố và kinh doanh tài chính.