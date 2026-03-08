Triệu tập 8 thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường phố ở Hải Phòng

Ngày 8/3, Công an Hải Phòng cho biết, đêm 6/3, một số đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, đánh nhau trên các tuyến đường Thanh Bình, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng.

Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, đã chỉ đạo huy động lực lượng theo dõi, truy bắt các đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị triệu tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 23h cùng ngày, H.N.H. (SN 2010) điều khiển xe Honda Wave không biển kiểm soát chở N.Đ.T. (SN 2010), cùng trú xã Thanh Hà. Người ngồi sau cầm theo 5 vỏ chai bia.

Cùng thời điểm, Trần Tuấn Anh (SN 2009) điều khiển xe Wave chở B.Đ.H.T. (SN 2010) và N.T.H. (SN 2010). Trong đó, N.T.H. ngồi sau cầm 4 vỏ chai bia. P.K.N. (SN 2010) điều khiển xe Wave chở N.Đ.L. (SN 2010), người ngồi sau cầm 4 vỏ chai bia.

Ngoài ra, Nguyễn Danh Dương và Phạm Khắc Hải Đăng (cùng SN 2009), cùng trú xã Hà Tây, đi chung một xe Wave. Tổng cộng 9 đối tượng rủ nhau đi lên thành phố để lạng lách, đánh võng và đánh nhau.

Khoảng 23h30, nhóm này điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường Nguyễn Lương Bằng, lạng lách, đánh võng và bấm còi inh ỏi. Sau đó, các đối tượng di chuyển qua đại lộ Võ Nguyên Giáp rồi vào đường Trường Chinh.

Khi phát hiện lực lượng công an đang tuần tra kiểm soát, nhóm này bỏ chạy vào đường Thanh Bình rồi ra lại đường Nguyễn Lương Bằng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động và công an phường đã triệu tập, làm việc với 8 trong số 9 đối tượng liên quan.

Công an TP Hải Phòng cho biết các đơn vị đang tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.