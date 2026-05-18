Triệt phá vụ vận chuyển 84 tấn quặng có chứa chất phóng xạ

Trước đó, vào ngày 13/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TPHCM) về tội Vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Đến ngày 16/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Quận. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm. Loại quặng này có thể được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.

Đối tượng Trần Văn Quận bị bắt (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị đấu tranh, khám phá vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ. Vụ án cũng cho thấy, dù công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên - khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm, đã được tăng cường, song vẫn còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, việc phát hiện, điều tra vụ án góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản; bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.