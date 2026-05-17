Thông tin mới vụ cô gái bị đuổi đánh giữa đêm ở Hà Nội

Liên quan vụ cô gái bị đánh ở Xuân Đỉnh (Hà Nội), tối 17/5, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết Công an phường đã mời những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 23h40 ngày 16/5, tại khu vực trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh. Nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh T.B.M. (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện sống chung và có một con chung.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 16/5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về, T.B.M. cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm.

Nam thanh niên đánh cô gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, T.B.M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..

Trước đó, các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai cô gái đi xe máy bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, sau đó xảy ra xô xát ngay giữa đường.

Trong clip, một cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Dù cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh hai ô tô gần đó để cầu cứu, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung.