Công an xác minh phản ánh "thịt lợn hóa bò"

Ngày 17/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vụ việc người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả.

Quầy hàng cạnh chợ Đầm (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) nghi bán thịt lợn giả bò (Ảnh: Chụp lại màn hình).

“Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu và làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc”, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết.

Trước đó, sáng 16/5, một người đàn ông livestream phản ánh quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn) nghi bán thịt lợn giả thịt bò.

Theo nội dung clip, người mua sau khi chế biến phát hiện phần thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thông thường. Người này cho biết khi nhúng vào nước nóng, miếng thịt chuyển dần sang màu trắng và xuất hiện mùi giống thịt lợn.

Người mua mang thịt bò nghi là thịt lợn đến người bán để làm rõ (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Clip cũng ghi lại cảnh khách hàng mang phần thịt còn lại và phần đã nhúng nước nóng chuyển sang màu trắng bợt đến phản ánh với người bán.

Anh H.N., người livestream và cũng là người mua cho rằng có thể đây là thịt lợn được tẩm ướp để giả thịt bò nhằm trục lợi. Anh cho rằng nếu đúng sự thật, đây là hành vi đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.