Xác minh người đàn ông hành hung phụ nữ tại quán bi a

Chiều 17/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết công an địa phương đang phối hợp xác minh việc chị N.T.P. (SN 2005, trú tại xóm 5, xã Diễn Châu) bị hành hung.

Hình ảnh người đàn ông tên Q. hành hung chị P. tại quán bi a (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h27 ngày 14/5, khi chị P. đang làm việc tại quầy của một quán bi a ở xóm 7, xã Diễn Châu bị người đàn ông tên Q. vào hành hung.

Dù có người can ngăn, anh Q. tiếp tục kéo chị P. đến khu vực bàn bi a hành hung nạn nhân. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, người này rời khỏi hiện trường. Sau vụ việc, chị P. được đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Công an xã Diễn Châu mời người đàn ông lên làm việc (Ảnh: Công an xã Diễn Châu).

Chiều 17/5, Công an xã Diễn Châu thông tin sau khi nhận được trình báo của chị N.T.P. về việc bị anh Q. (SN 2004, trú tại xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu) hành hung, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Công an xã Diễn Châu đã triệu tập anh Q. lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.