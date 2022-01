Công an Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 600 tỷ đồng

Dân trí Nguyễn Văn Hòa (43 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) đã lập 20 tài khoản game trên các trang B29, Boza.club..., câu kết với nhiều đối tượng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, với số tiền giao dịch 600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn, do Nguyễn Văn Hòa (SN 1979, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, Hòa lập gần 20 tài khoản game trên các trang B29, Boza.club, Fanvip, Go.Win (Nay là King.fun), Ngon.club, Nohu.club, R88, Sao.club, Senvip và Zovip.

Đồng thời, Hòa cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khách nhau, trong đó có Đỗ Hữu Giang (SN 1996, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Lê Văn Thảo (SN 1993, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), Nguyễn Đức Bình (SN 1989, trú tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Trần Văn Định (SN 1987, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nhằm thu lợi số tiền lớn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hòa trực tiếp mở và mượn hàng chục tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng vào việc giao dịch mua bán điểm tiền đánh bạc qua mạng. Số lượng đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng Internet cùng với Hòa rất lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương...; số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Dương