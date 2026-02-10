Triệt phá ổ lô đề giao dịch gần 100 triệu đồng chỉ trong một ngày

Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết chỉ trong một ngày, số tiền giao dịch của các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược số lô, số đề đã lên tới gần 100 triệu đồng. Nhiều người liên quan bị khởi tố, xử lý hình sự.

Vụ việc vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá tại đặc khu Vân Đồn tiếp tục gióng lên cảnh báo về hệ lụy của tệ nạn cờ bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Hôm 30/1, từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an đặc khu Vân Đồn kiểm tra hành chính một số địa điểm tại khu 9. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.

Kết quả điều tra xác định T.T.O. (SN 1973, trú khu 9, đặc khu Vân Đồn) là người trực tiếp nhận bảng số lô, số đề từ nhiều đối tượng khác nhau. Riêng trong ngày 30/1, tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc đã gần 100 triệu đồng.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về tội Đánh bạc.

Cơ quan chức năng cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người còn nuôi ảo tưởng “đổi đời” từ cờ bạc, bởi tệ nạn này có thể kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, gia đình và trật tự xã hội.