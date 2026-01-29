Công ty ở Lâm Đồng biến đậu nành thành cà phê

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, điều tra vụ sản xuất cà phê không đảm bảo chất lượng với quy mô lớn.

Lượng lớn sản phẩm cà phê kém chất lượng bị cơ quan công an tạm giữ (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, ngày 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra ô tô tải do anh Trương Thành Tín (27 tuổi, trú phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng) điều khiển, phát hiện thùng xe chứa hơn 1.000 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng 528kg. Làm việc với công an, tài xế xe tải không xuất trình được hóa đơn, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định số cà phê nói trên có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nghi là hàng giả.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định số hàng hóa có liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất, thương mại World Coffee (đóng tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), do ông Lương Viết Kiểm làm người đại diện theo pháp luật.

Làm việc với công an, ông Kiểm thừa nhận hơn 1.000 gói cà phê nêu trên là sản phẩm do công ty ông sản xuất. Ngoài số hàng này, công an phát hiện tại khu xưởng của ông Kiểm có gần 8.000 gói cà phê thành phẩm các loại với tổng trọng lượng hơn 4,1 tấn; 3 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, trang thiết bị.

Bước đầu, đại diện doanh nghiệp khai nhận chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành với cà phê, hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm, bán ra thị trường với giá rẻ.