Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Sóc Trăng

Dân trí Chiều 23/6, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá một vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 15h50 ngày 22/6, tại khu vực Trạm thu phí thuộc xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), lực lượng chức năng đã dừng và kiểm tra xe ô tô 7 chỗ mang BKS 51G-759.41. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 đối tượng gồm Trần Ngọc Đẹp (SN 1986) và Nguyễn Thái Dương (SN 1981, trú tại TPHCM) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét ô tô và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng gần 2 kg, 3 điện thoại di động, một xe ô tô và số tiền trên 25 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan.

Lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ TPHCM đến Sóc Trăng để tiêu thụ.

Bên trái, từ trên xuống: Đối tượng Tùng và đối tượng Huyền. Bên phải, từ trên xuống: Đối tượng Dương, Đẹp, Đạt.

Tang vật vụ án.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm đối tượng Trương Minh Đạt (SN 1987, trú TP Sóc Trăng) khi đối tượng này đến nhận ma túy của 2 đối tượng trên.

Đồng thời, lực lượng công an khám xét một căn nhà ở phường 1 (TP Sóc Trăng) do đối tượng Trần Thanh Tùng (SN 1981) và Lê Thị Thanh Huyền (SN 1990) làm chủ. Tại đây công an tạm giữ một bịch nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 6 điện thoại di động, một cân điện tử và số tiền trên 131 triệu đồng…

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cao Xuân Lương