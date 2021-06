Triệt phá hai chuyên án ma túy lớn, thu giữ 83 bánh heroin

Dân trí Cơ quan công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, thu giữ 83 bánh heroin và bắt 2 đối tượng.

Đối tượng Di thời điểm bị bắt giữ cùng 78 bánh heroin (Ảnh: Nguyễn Duy).

Vào lúc 4h ngày 22/6, tại khu vực bản Chua Ta C (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tổ công tác do Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang Lầu A Di (SN 1984, trú bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được là 78 bánh heroin (khối lượng gần 30kg) và nhiều vật chứng có liên quan.

Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 21/6, tại Bản Pá Tong, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, công an cũng bắt giữ đối tượng Phạm Văn Yên (SN 1972, trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện các vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh