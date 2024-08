Triệt phá đường dây đưa người vượt biên đánh bạc trái phép

Sáng 27/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Mau Văn Quắn (43 tuổi), Trương Hoài Phong (28 tuổi) và Trương Thị Diễm Thúy (46 tuổi, cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Từ trái qua phải: Thúy, Quắn, Phong (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đưa người qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép để đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện An Phú, gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm - Phó Giám đốc phụ trách An ninh, Phòng An ninh điều tra chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an địa phương làm rõ đường dây phạm tội của các đối tượng.

14h ngày 24/8, tổ công tác phát hiện Mau Văn Quắn điều khiển vỏ lãi, chở 3 người và Trương Hoài Phong điều khiển vỏ lãi chở 2 người từ casino ở Campuchia về Việt Nam.

Khi Quắn chở khách đến bờ ruộng thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú thì lực lượng mật phục ập vào bắt quả tang. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Lợi dụng địa hình ngập nước, Quắn điều khiển vỏ lãi chạy sang Campuchia tẩu thoát, 3 người khách chạy vào nhà dân thì bị bắt.

Riêng Phong điều khiển vỏ lãi chạy về bờ ruộng, cách vị trí của Quắn khoảng 300m để đưa 2 khách lên bờ trốn thoát, rồi điều khiển vỏ lãi trốn sang Campuchia.

Trương Thị Diễm Thúy thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại hiện trường, tổ công tác phối hợp lực lượng Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị Diễm Thúy, thu giữ 2 điện thoại, 20 triệu đồng tiền mặt, 6 mô tô, 1 ô tô 7 chỗ nghi vấn của các đối tượng sang Campuchia để đánh bạc.

Ngày 25/8, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phong khi đang lẩn trốn tại xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thúy cùng Quắn, Phong và một số đối tượng khác hình thành đường dây đưa người khép kín, có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài, tổ chức đưa rước nhiều người qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép để đánh bạc, thu lợi bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an gần nhất để đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.