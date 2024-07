Ngày 11/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thành phố Vinh phát hiện Hồ Xuân Hòa (SN 1989, thường trú huyện Yên Thành, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu sử dụng tài khoản tổng đại lý để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng cho các con bạc tại Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Đối tượng cầm đầu Hồ Xuân Hòa (Ảnh: Hồ Hưng).

Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp, có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng Hòa chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế.

Tất cả các giao dịch đánh bạc của các đối tượng đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Công an thành phố Vinh đã đồng loạt triển khai 18 tổ công tác bắt giữ 18 đối tượng tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Tang vật công an thu giữ gồm 18 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc khác.

Bước đầu, làm rõ trong ngày 1/7, Hồ Xuân Hòa tổ chức đánh bạc cho các con bạc tham gia hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.