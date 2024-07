Đường dây đánh bạc qua mạng mỗi ngày "móc túi" 20 tỷ đồng

Chiều 1/7, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này về thành tích xuất sắc trong việc triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, mỗi ngày móc túi của con bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua website Gi8 với nhiều hình thức cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino)...

Đường dây này đã thu hút hàng trăm ngàn người tham gia, không chỉ tại Quảng Nam mà trên toàn quốc, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng (áo trắng) khen thưởng các tập thể, cá nhân trong chuyên án (Ảnh: Công Thành).

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo lực lượng tập trung và phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an để thu thập thông tin, xác minh phương thức và thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng phạm tội.

Theo kết quả điều tra, website Gi8 có máy chủ đặt tại Manila (Mỹ) và do các đối tượng ở nước ngoài điều hành. Để tham gia, người chơi có thể sử dụng trình duyệt máy tính hoặc điện thoại thông minh, thậm chí là app trên iOS/Android mà Gi8 đã phát triển.

Các đối tượng còn quảng cáo, giới thiệu website Gi8 công khai trên các trang mạng xã hội và chèn link vào các trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước, website xem phim lậu để thu hút người chơi.

Chúng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý tài khoản người chơi, cùng với các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, Viettel Pay, ví tiền ảo... để người chơi nạp tiền và thanh toán.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng, phần lớn số tiền được chuyển tới tài khoản của Shen Chia Chi (SN 1980, quốc tịch Đài Loan, tạm trú tại Hà Nội), người có vai trò điều hành cao cấp trong đường dây.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Shen Chia Chi khai nhận là quản trị và điều hành hệ thống thanh toán trái phép "kênh PN" để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam.

Qua trích xuất dữ liệu, số tiền giao dịch nạp và rút tiền đánh bạc trên hệ thống khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Tổng cộng dòng tiền từ các tài khoản khác nhau chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi lên đến 875 tỷ đồng. Shen Chia Chi đã sử dụng số tiền này để mua tiền ảo trên các sàn Binance, OKX, Biget và chuyển ra khỏi Việt Nam.

Ban đầu, Shen Chia Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội trị giá 3 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, tạm giam Shen Chia Chi và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.