Súng đạn ghém, súng nén khí được xác định là vũ khí quân dụng

Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 29/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Theo Bộ Công an, sau hơn một năm triển khai, luật đã phát huy hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới.

Cơ quan chức năng cho biết, qua vận động, nhà chức trách đã tiếp nhận số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 31.700 khẩu súng các loại, trong đó có hơn 17.700 khẩu súng bắn đạn ghém, súng nén khí, nén hơi; 114.700 viên đạn; hơn 1.300 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn; hơn 5.800 kíp nổ; 6.455 công cụ hỗ trợ và hơn 52.300 vũ khí thô sơ.

Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cơ quan chức năng nhận thấy vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật, nhất là về danh mục các loại vũ khí quân dụng, cũng như chính sách quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ và dao có tính sát thương cao theo mục đích sử dụng.

Một trong những điểm đáng chú ý là luật đã quy định súng bắn đạn ghém, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này là vũ khí quân dụng. Vì vậy, mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại súng và đạn nêu trên đều sẽ bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Không chỉ súng nguyên chiếc, các linh kiện cơ bản của súng như thân súng, nòng súng, bộ phận cò, bộ phận khóa nòng, kim hỏa cũng thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Theo đó, hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các linh kiện này cũng bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối với vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao, luật cũng quy định rõ hơn theo từng mục đích sử dụng. Cụ thể, vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng. Người vi phạm trong trường hợp này sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp dao có tính sát thương cao được sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo Điều 14 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng VNeID.