Đường dây chế tạo súng quy mô lớn hoạt động như thế nào?

Ngày 23/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về hành trình cơ quan này phát hiện, triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Đức Hiệp, một trong những kẻ cầm đầu bị bắt giữ (Ảnh: Bùi Hải).

Theo kết quả điều tra, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, hình thành đường dây khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc và giao dịch.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, ngày 18/4, 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Bùi Hải).

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú tại phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai); Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Khám xét nơi ở và địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn; 10kg đạn chì; gần 22kg chì thành phẩm; máy ép, khuôn chế tạo đạn; máy tiện mini cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện phục vụ chế tạo súng.

Truy xét mắt xích liên quan

Theo cơ quan điều tra, số tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã hình thành quy trình sản xuất súng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng phát tán số lượng lớn vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 kẻ cầm đầu nêu trên về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an thu giữ số lượng lớn đạn (Ảnh: Bùi Hải).

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét các mắt xích liên quan trong đường dây. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện liên quan.

Cơ quan công an đồng thời triệu tập và áp dụng biện pháp tố tụng đối với 6 người gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ); Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố 6 đối tượng trên về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an Hà Tĩnh, việc triệt phá đường dây này đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Cơ quan này đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý.