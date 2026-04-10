Triệt phá chuyên án mua bán người qua biên giới, giải cứu 1 thiếu nữ

Ngày 10/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án LC326 về mua bán người. Bắt 2 đối tượng, giải cứu thành công một thiếu nữ 16 tuổi trở về đoàn tụ với gia đình.

Nhà chức trách cho biết, thời gian từ cuối năm 2025 đến nay, các đối tượng mua bán người thường sử dụng ứng dụng TikTok, Facebook làm quen với một số phụ nữ là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế, sau đó sử dụng tên, địa chỉ giả nhắn tin, gọi điện để rủ những người đi sang Trung Quốc làm các công việc nhẹ có thu nhập cao.

Lực lượng chức năng áp giải 2 đối tượng mua bán người (Ảnh: Trung Dũng).

Theo cơ quan chức năng, khi các nạn nhân đồng ý, những đối tượng xấu sẽ đi xe taxi đến gần khu vực nạn nhân ở để đón, rồi đưa nạn nhân đến các nhà nghỉ, phòng trọ tại khu vực phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, các đối tượng sẽ làm giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nạn nhân để xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai dưới hình thức đi du lịch, hoặc đưa các nạn nhân lên biên giới cho xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi nạn nhân sang đến Trung Quốc, các đối tượng sẽ đón và đưa sâu vào nội địa Trung Quốc để bán.

Ngày 19/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã xác minh và phát hiện em T.T.N. (16 tuổi), là người dân tộc Mông, quê Sơn La, bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng. Tuy nhiên khi N. sang đến Trung Quốc thì các đối tượng đã bán N. làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Từ lời kể của em N., các trinh sát đã xác định được 2 đối tượng đưa N. sang Trung Quốc bán là Cư Thị Chà (SN 2000, ở Lào Cai) và Tráng Seo Hồng (SN 1997, ở Lào Cai).

Xác định vụ việc có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi, các đối tượng hoạt động có tổ chức. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phê duyệt báo cáo đề nghị xác lập chuyên án truy xét, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 1/4, lực lượng đấu tranh chuyên án đã xác định được nơi lẩn trốn của Chà và Hồng. Tới sáng 2/4, các trinh sát đã đột kích, khống chế và bắt giữ thành công Tráng Seo Hồng và Cư Thị Trà.

Tại cơ quan chức năng, Chà và Hồng khai nhận, từ tháng 3/2025, 2 đối tượng này sử dụng mạng xã hội TikTok thường xuyên livestream, vào trang cá nhân của các nạn nhân để hỏi han, trò truyện và rủ rê họ đi lấy chồng Trung Quốc để có cuộc sống tốt hơn.