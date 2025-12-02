Cựu đội trưởng cảnh sát nhận hối lộ để tha người dùng ma túy

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử Nguyễn Đức Nam, cựu Trung tá, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức (cũ) và cấp dưới là cựu Đại úy Đinh Tiến Đạt về các tội Nhận hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Một cấp dưới khác của ông Nam là cựu Đại úy Bùi Xuân Triệu hầu tòa về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, các bị cáo Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng (cùng ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Đây là lần thứ 2 vụ án được xét xử. Lần đầu vào tháng 8 vừa qua nhưng tòa án trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề.

Tại phiên xét xử sáng 2/12, do một số người liên quan và nhân chứng vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 2/12 (Ảnh: Vũ Ân).

Hồ sơ vụ án thể hiện vào rạng sáng 25/6/2023, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức (cũ) gồm bị cáo Đinh Tiến Đạt, Đinh Văn Út, Đinh Công Tú và Đinh Văn Thụ kiểm tra quán karaoke Royal ở thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (cũ).

Qua kiểm tra nhóm này phát hiện, bắt giữ các đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát của quán.

Tại phòng Vip 2, cựu cán bộ điều tra Đinh Tiến Đạt phát hiện đĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và dụng cụ để dùng ma túy. Trong phòng lúc này có 4 đối tượng (trong đó có Vương Văn Nguyên).

Khi đó Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ) cùng một số cán bộ trong đội đến để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Do có quen biết với Vương Văn Nguyên và anh trai của Nguyên là Vương Văn Thuận nên Đạt gọi điện cho Thuận biết việc Nguyên đang bị giữ ở quán karaoke.

Thấy vậy Thuận đã nhờ Nguyễn Văn Hùng xử lý giúp. Hùng đã đến quán karaoke gặp và xin Nguyễn Đức Nam không xử lý các đối tượng ở phòng Vip 2, vì trong đó có Nguyên là em trai của Thuận.

Trong quá trình làm việc dù Vương Văn Nguyên và các đối tượng khác đều khai "có sử dụng ma tuý" nhưng Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai mà chỉ lập 4 phiếu lý lịch cá nhân, 4 biên bản kiểm tra người.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cựu cán bộ công an là Nam, Đạt đã nhận 300 triệu đồng của Nguyễn Văn Hùng, Vương Văn Thuận để không ghi lời khai để từ đó không xử lý hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng tại phòng Vip 2.

Đến ngày 15/11/2023, khi được lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (cũ) yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại phòng Vip 2 quán karaoke Royal, Nguyễn Đức Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Đinh Tiến Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng các đối tượng phòng Vip 2 không sử dụng ma túy.

Thực hiện chỉ đạo này, cuối tháng 11/2023, Đạt đã đi tìm và cho các đối tượng từng phòng Vip 2 ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho các đối tượng tự test ma túy có kết quả “âm tính”.

Sau đó, Đạt viết lời khai của người liên quan vào các biên bản đã được các đối tượng ký khống trước đó với nội dung không tổ chức, không sử dụng ma túy tại quán karaoke Royal vào rạng sáng 25/6/2023.

Đồng thời Đinh Tiến Đạt cũng lấy 4 que test kiểm tra ma túy có kết quả “âm tính” dán vào 4 phiếu kiểm tra ma túy mang sang nhờ trạm trưởng trạm y tế ghi chữ “âm tính” vào mục kết quả trong phiếu kiểm tra và ký, đóng dấu xác nhận cho đúng thủ tục quy định.

Sau khi hoàn thiện xong các tài liệu trên, ngày 11/12/2023, Đạt đã giao nộp cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Mỹ Đức (cũ) để chuyển đến Công an TP Hà Nội.