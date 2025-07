Triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng bằng video nhạy cảm

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết mới đây cơ quan này đã phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới chuyên sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm tội phạm này do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa 3, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tổ chức này có hơn 150 đối tượng, chia thành nhiều bộ phận như tìm kiếm thông tin nạn nhân, nuôi khách, tạo hình ảnh nhạy cảm, tống tiền và rửa tiền.

Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tiếp cận bị hại, nhóm này thu thập dữ liệu cá nhân từ mạng xã hội, các trang điện tử rồi sử dụng tài khoản ảo, giả danh phụ nữ trẻ đẹp kết bạn, nhắn tin làm quen.

Khi tạo được lòng tin, nhóm này dụ dỗ nạn nhân quay video, gửi hình ảnh riêng tư. Sau đó, bộ phận kỹ thuật tạo sản phẩm nhạy cảm và đe dọa phát tán nếu không chuyển tiền.

Nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng danh dự, công việc đã chấp nhận chuyển hàng tỷ đồng. Một số bị ép phải tiếp tục chuyển tiền suốt thời gian dài. Theo thống kê, chỉ riêng 11/20 tài khoản ngân hàng do nhóm này điều hành đã nhận tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 25 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản, khởi tố một bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Vụ án đang được điều tra mở rộng.