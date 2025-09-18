Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Ngày 18/9, lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết công an địa phương đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, bước đầu ghi nhận các nạn nhân gồm 1 nam và 1 nữ tử vong trong cùng một phòng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng (Ảnh: Trung Thi).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 14h30 cùng ngày, 2 xe cấp cứu được điều đến hiện trường. Lực lượng công an đã phong tỏa nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa, để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, đôi nam nữ này từ nơi khác đến thuê phòng tại nhà nghỉ. Vào trưa 18/9, người quản lý nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn phòng cho thuê. Khi chạy đến nơi, quản lý nhà nghỉ phát hiện đôi nam nữ có nhiều vết máu.

Người dân hiếu kỳ tập trung ở gần nhà nghỉ gây ùn tắc giao thông (Ảnh: Trung Thi).

Vụ việc lập tức được người dân địa phương trình báo với công an địa phương. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận cả 2 người đã tử vong.