Treo cổ con gái 4 tuổi lên trần nhà để uy hiếp vợ

Sáng 20/10, Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, nhận được tin báo của chị L.T.H.N. (32 tuổi, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) về việc chồng chị là Nguyễn Hữu Tuấn (59 tuổi, trú cùng thôn) gửi hình ảnh con gái là cháu N.T.H. (4 tuổi) đang bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải, không rõ còn sống hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Phương đã tổ chức lực lượng xác minh.

Tuấn sau khi bị khống chế (Ảnh: C.A.).

Kết quả cho thấy sáng cùng ngày, cháu H. không đến trường, gia đình cũng không xin phép cho cháu nghỉ học. Khi tiếp cận nhà của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện căn phòng ngủ bị chốt cửa trong, không thấy Tuấn và cháu H..

Công an xã đã lập báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, sau đó, Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu H. an toàn.

Cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hành vi của Nguyễn Hữu Tuấn theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND xã, Tuấn treo con gái mình lên trần nhà với mục đích uy hiếp, tống tiền người vợ đang đi làm ăn ở xa.