Trâu thả trên núi bị kẻ gian xẻ thịt đem bán

Ngày 12/2, tin từ Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Trộm cắp tài sản liên quan đến vụ bắt trộm trâu, xẻ thịt bỏ lại phần đầu và nội tạng.

Trước đó ngày 7/2, gia đình anh Vi Văn Thực (SN 1992, trú tại thôn Làng Kha, xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa) tới Công an xã Thanh Phong trình báo việc bị kẻ gian trộm trâu, xẻ thịt mang bán.

Lương Văn Hoàng (bên trái) và Hà Văn Chí (Ảnh: Công an xã Thanh Phong).

Theo anh Thực, ngày 6/2, gia đình anh thả 10 con trâu tại khu vực đồi núi cách nhà 3km. Khoảng 7h ngày 7/2, khi vào kiểm tra đàn trâu, anh Thực phát hiện 1 con nghé đã bị xẻ thịt, tại hiện trường chỉ còn lại phần đầu và nội tạng.

Chỉ sau 4 giờ truy xét, đến khoảng 12h cùng ngày, Công an xã Thanh Phong đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lương Văn Hoàng (SN 1986, trú thôn Làng Xằm) và Hà Văn Chí (SN 2003, trú tại thôn Đoàn Trung, cùng xã Thanh Phong).

Qua đấu tranh, bước đầu 2 thanh niên khai nhận do không có tiền tiêu xài dịp Tết nên đã bàn bạc rủ nhau lên núi bắt trộm trâu đem xẻ thịt bán lấy tiền. Rạng sáng 7/2, Hoàng và Chí mang theo dao và các dụng cụ mổ trâu, lén lút lên khu vực đồi núi nơi người dân thường thả rông gia súc.

Số thịt trâu trong bao tải được các đối tượng đem đi bán (Ảnh: Công an xã Thanh Phong).

Khi lên khu vực đồi gia đình anh Thực thả trâu, 2 thanh niên đã bắt 1 con nghé nặng khoảng 80kg, xẻ thịt tại chỗ lấy phần thịt, bỏ lại đầu và nội tạng tại hiện trường. Số thịt trâu sau đó được các đối tượng mang sang địa bàn xã Như Xuân để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Công an xã Thanh Phong xác định Lương Văn Hoàng đã có 1 tiền án, 2 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Hà Văn Chí từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2021, mới trở về địa phương.