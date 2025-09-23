Việt Nam trục xuất, trao trả hai công dân Trung Quốc vì sử dụng ma túy

Ngày 23/9, Công an Quảng Ninh cho biết, mới đây tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, Công an Việt Nam đã bàn giao hai công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Hai công dân người Trung Quốc (áo trắng) bị trục xuất về nước (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 21/5, Tổ công tác Công an phường Ka Long (nay là phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) kiểm tra hành chính tại khách sạn Hồng Vận, khu 3, phường Móng Cái 2. Lực lượng chức năng phát hiện hai người Trung Quốc lưu trú là Xu Guoying (SN 1991) và Lin Quanyou (SN 1991).

Qua xét nghiệm, cả hai đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy Ketamine. Sau quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng Việt Nam đã xử phạt hành chính và ra quyết định trục xuất.

Việc trao trả được tiến hành an toàn, đúng quy định pháp luật. Động thái này thể hiện sự thượng tôn pháp luật, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Việt Nam trong bảo đảm trật tự xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm.