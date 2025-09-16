5 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 16/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Vũ Thị Bích (SN 1982, ở Lào Cai), Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, trú tại TP Hà Nội), Lý Văn Táp (SN 1986, ở Lào Cai), Tẩn Ồng Nhị (SN 2003, ở Lào Cai), Nguyễn Đức Thắng (SN 1966, ở Lào Cai).

Cán bộ chiên sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai áp giải các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Trung Dũng).

Trước đó ngày 1/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận trình báo của chị Lưu Tường (công dân Trung Quốc) về việc chị bị một số đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc lừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa đi Campuchia làm thuê.

Theo cảnh sát, chị Lưu Tường được một người Trung Quốc giới thiệu sang Việt Nam làm thuê. Sau đó, nạn nhân được các đối tượng đưa lên thuyền, chở sang Việt Nam, bố trí ở lại phường Lào Cai. Trong thời gian ở đó, chị Lưu Tường không được ra ngoài.

Theo tường trình, trong quá trình ở phường Lào Cai, nạn nhân nghe thấy các đối tượng xấu bàn bạc sẽ đưa mình sang Campuchia để làm việc nên đêm 31/8, chị Tường đã bỏ trốn khỏi nơi ở tại phường Lào Cai rồi gọi điện báo công an Trung Quốc.

Tới khoảng 1h ngày 1/9, chị Lưu Tường đến trình báo tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đối tượng Vũ Thị Bích tại cơ quan đều tra (Ảnh: Trung Dũng).

Lực lượng chức năng cho biết, sau khi phát hiện chị Lưu Tường bỏ trốn và báo cơ quan chức năng, ngày 3/9, 5 đối tượng đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đầu thú.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định, Vũ Thị Bích là người trực tiếp liên hệ, thoả thuận giá cả với chủ người Trung Quốc về việc đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công là 4.600 Nhân dân tệ/người. Nguyễn Văn Dũng được Bích thuê đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với tiền công 3.000 Nhân dân tệ/người.

Lý Văn Táp được Dũng giao sang Trung Quốc nhận người, sau đó hướng dẫn họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tiền công Dũng trả cho Táp là 900.000 đồng/người.

Tẩn Ồng Nhị và Nguyễn Đức Thắng được Dũng giao lái thuyền để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mức tiền công mỗi người là 300.000 đồng/chuyến.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành lập biên bản tiếp nhận người đầu thú, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng nêu trên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để điều tra theo thẩm quyền.