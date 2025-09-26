Ngày 26/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Khang (gọi tắt Công ty Minh Khang, trụ sở ở Hà Nội) về tranh chấp nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đối với Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng), và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng).

Top 5 Miss Grand Vietnam năm 2025 (Ảnh: B.T.C).

Công ty Minh Khang cho rằng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên gọi "VIET NAM PEACE BELLA", năm 2019. Nội dung được bảo hộ bao gồm cả phần chữ và hình ảnh đi kèm với phần "PEACE BELLA" - được dịch ra là "sắc đẹp hòa bình" hoặc "vẻ đẹp hòa bình".

Tuy nhiên, nhiều năm qua Công ty Sen Vàng và bà Dung đã sử dụng dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Vietnam -Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội,... mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty Minh Khang)

Nguyên đơn cho rằng, hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu TAND TPHCM buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt ngay việc sử dụng dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam dưới mọi hình thức; gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đã công bố trên các nền tảng và công khai xin lỗi.

Phản bác quan điểm của phía nguyên đơn, bị đơn cho rằng, tên gọi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia, hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực.

Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, được du nhập vào Việt Nam và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Ngày 9/4/2021, Công ty Sen Vàng ký thỏa thuận với Miss Grand International để được sử dụng nhãn hiệu Miss Grand International (đã được bảo hộ tại Việt Nam) và tổ chức Miss Grand Vietnam nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế. Từ đó đến nay, Sen Vàng đều làm thủ tục và được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức cuộc thi này.

Việc nguyên đơn tự dịch nghĩa của phần được bảo hộ là "PEACE BELLA" sang "sắc đẹp hòa bình", "vẻ đẹp hòa bình" và gắn với tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình", đồng thời nói bị đơn vi phạm là không có căn cứ.

Theo HĐXX, Công ty Minh Khang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên gọi là "VIET NAM PEACE BELLA", năm 2019. Phần được bảo hộ phải được giữ nguyên như một tên riêng chứ không phải phần dịch ra nghĩa tiếng Việt.

Công ty Minh Khang được UBND TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 không có nghĩa là Công ty Minh Khang đã được cấp quyền bảo hộ với tên gọi này.

Công ty Minh Khang đã nộp đơn đăng ký bảo hộ đối với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nhưng chưa được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp, nên không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng.

Do đó, việc Công ty Sen Vàng sử dụng dấu hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để tổ chức Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam là không sử dụng tên tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Minh Khang. Từ đó, HĐXX quyết định, bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.