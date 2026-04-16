Tranh cãi việc chó phóng uế ở TPHCM, người phụ nữ bị hàng xóm hành hung

Ngày 16/4, Công an phường Hòa Hưng đang xác minh vụ nam thanh niên xông vào nhà dân, hành hung một người phụ nữ do mâu thuẫn liên quan việc vật nuôi phóng uế.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Huỳnh Ngô Anh Tài (SN 1994, ngụ phường Hòa Hưng) cho biết, khoảng 12h30 ngày 11/4, mẹ anh là bà Ngô Kim Liên (SN 1958) đang ở nhà trên đường Tô Hiến Thành, thì một nam thanh niên tên H. (hàng xóm) đến trước cửa, lớn tiếng chửi bới vì cho rằng chó của gia đình bà phóng uế trước nhà mình.

Nam thanh niên xông vào nhà hành hung người phụ nữ 68 tuổi ở phường Hòa Hưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó nam thanh niên liên tục chỉ trỏ rồi xông vào nhà dùng tay đánh mạnh vào mặt bà Liên. Nạn nhân sau đó cầm chổi đánh trả.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn, nam thanh niên rời đi ngay sau đó. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành (Ảnh: Người dân cung cấp).

“Anh ta khẳng định chó nhà tôi phóng uế nhưng không có bằng chứng. Sau khi bị đánh, mẹ tôi bị sưng vùng mặt và phải vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm khoảng một tháng. Do tâm lý còn hoảng sợ, gần một tuần nay bà phải tạm ngưng việc buôn bán tạp hóa tại nhà”, anh Tài cho biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã đến Công an phường Hòa Hưng trình báo.

Công an địa phương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.