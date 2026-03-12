Tài xế giao hàng bị người lạ tấn công khi chờ nhận đơn tại quán ốc ở TPHCM

Ngày 12/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm ghế nhựa lao vào tấn công một nam thanh niên tại quán ăn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T.H.H.P. (SN 2005), tài xế giao hàng công nghệ, xác nhận mình là nạn nhân trong vụ việc.

Người đàn ông cầm ghế tấn công tài xế giao hàng tại quán ốc ở phường Hòa Hưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh P., khoảng 0h cùng ngày, anh đến một quán ốc trên đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng, TPHCM) để nhận đơn giao cho khách. Khi dựng xe trên vỉa hè trước quán để chờ lấy hàng, một người đàn ông từ trong quán bước ra và yêu cầu anh di chuyển phương tiện đến nơi khác.

“Người này tỏ thái độ gắt gỏng, yêu cầu tôi dời xe. Khi tôi hỏi lý do vì sao không được dựng xe ở đây thì ông ta nổi nóng. Lúc đó tôi lấy điện thoại ra quay lại thì người này bất ngờ cầm ghế nhựa lao vào tấn công tôi”, anh P. kể lại.

Sau vụ việc, anh P. đã đến trụ sở công an trình báo, đồng thời đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Liên quan vụ việc, Công an phường Hòa Hưng đang xác minh và làm rõ nguyên nhân.