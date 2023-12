Trang "Nemo" xin hoãn thi hành án vì mang thai, luật quy định thế nào?

Ngày 7/12, TAND quận 10 cho biết đã nhận được đơn xin tạm hoãn thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang "Nemo"), sau khi người này bị TAND TPHCM tuyên 9 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lý do xin tạm hoãn thi hành án được người này đưa ra là do mang thai. Vụ việc đang được TAND quận 10 xác minh, xem xét.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ tháng 10 đến nay, dù bản án phúc thẩm của TAND TPHCM đã có hiệu lực nhưng Trang "Nemo" vẫn được tại ngoại và tiếp tục công việc bán hàng như chưa phạm tội.

Trên trang Facebook cá nhân, người này và nhân viên liên tục livestream nhiều giờ mỗi ngày để bán hàng thời trang.

Trong trường hợp nào, người phạm tội bị tòa tuyên án tù có thể xin tạm hoãn thi hành án?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, theo Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015, những trường hợp người phạm tội được tạm hoãn thi hành án phạt tù gồm: bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục; phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Đồng thời, người phạm tội là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 1 năm.

Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Sau khi tòa án nhận được đơn xin tạm hoãn thi hành án, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn, TAND nơi phạm nhân đang chấp hành án phải tiến hành các thủ tục xác minh lý do xin tạm hoãn thi hành án của người phạm tội để xem xét, ra quyết định.

Như vậy, trong trường hợp của Trang "Nemo", TAND quận 10 sẽ tiến hành xác minh trong vòng 7 ngày từ khi nhận đơn, để xem xét có chấp thuận hay không.

Theo luật sư, ngay cả khi người phụ nữ phải thi hành án cố tình có thai liên tục và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng thì họ vẫn được hưởng quyền được hoãn thi hành án. "Nếu người bị kết án là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi, không phân biệt họ cố tình có thai và sinh con liên tục để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án phạt tù hay không", Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ của TAND Tối cao quy định.

Với trường hợp của Trang "Nemo", nếu thông tin cô ta có thai được xác minh là thật, tòa án sẽ cho phép tạm hoãn chấp hành án phạt tù để nuôi con. Sau khi nuôi con đủ 36 tháng tuổi, bị cáo này sẽ phải thi hành án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/6, TAND quận 1 đã tuyên phạt bị cáo Trang "Nemo" 9 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh trên, 3 đồng phạm bị phạt mức án 9-12 tháng tù. Tuy nhiên, Trang "Nemo" cho rằng bản án không hợp lý và nộp đơn kháng án.

Ngày 8/9, TAND TPHCM mở phiên phúc thẩm và nhận định phiên tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội nên tuyên y án Trang "Nemo" 9 tháng tù giam. Tuy nhiên, người này được hoãn thi hành án vì có con nhỏ dưới 36 tháng (sinh cuối tháng 10/2020).

Như vậy, đến tháng 10/2023, con của Trang "Nemo" được 36 tháng. Tuy nhiên, sau thời điểm này, dù bản án đã có hiệu lực nhưng Trang Nemo vẫn được tại ngoại, đến nay thì nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án do mang thai.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Gần 15h ngày 16/1, My cùng Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh. Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng.

Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%.