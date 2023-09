Trang "Nemo" không được hưởng án treo

Ngày 8/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang "Nemo") về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Trang bị tòa bác kháng cáo xin hưởng án treo (Ảnh: X.D.).

Cùng tội danh trên, HĐXX bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Phạm Quyền Quy (24 tuổi, quê Cà Mau) 9 tháng tù, Nguyễn Ngọc Khương (24 tuổi, quê TPHCM) 9 tháng tù và Phan Hoàng Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp) 12 tháng tù.

Tại tòa, các bị cáo trình bày một số quan điểm, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tự bào chữa, Trang "Nemo" cho biết lương tâm đã dằn vặt suốt 2 năm qua. Bên cạnh đó, nữ bị cáo cho rằng mình có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng và xin tòa cho mình được hưởng án treo.

"Tôi hỏi quý vị, nếu con của quý vị mắc lỗi lần đầu thì quý vị có đuổi đi luôn không, hay răn đe dạy dỗ để tốt hơn? Tôi phạm tội lần đầu, tôi có con nhỏ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác nhưng bị xử vậy có phải quá khắt khe không.

Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi", bị cáo trình bày tại tòa.

Kháng cáo của bà Khanh cũng bị tòa bác (Ảnh: X.D.).

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng sự việc xảy ra bên trong cửa hàng của bị cáo Trang. Dù được can ngăn nhưng nữ bị cáo vẫn xông tới giật khẩu trang của bà Phạm Thị Lệ Khanh (người liên quan). Từ đó, các nhân viên của Trang đã xông vào đánh chị Khanh gây thương tích…

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Trang và đồng phạm thể hiện sự xem thường pháp luật, công khai đánh người, xâm phạm tới sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nên không có căn cứ xem xét.

Về kháng cáo của bà Khanh, tòa cũng cho rằng không có căn cứ xem xét. Theo HĐXX trong vụ án này, bà Khanh có một phần lỗi khi tự ý tham gia vào sự việc của bị cáo Trang và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Trước đó, ngày 16/6, Trang "Nemo" bị TAND quận 1 xét xử sơ thẩm tuyên phạt từ 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh trên, 3 đồng phạm bị phạt mức án 9-12 tháng tù.

Sau phán quyết trên, Trang "Nemo" và 2 đồng phạm kháng cáo xin được hưởng án treo. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, trong vụ án này, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo hủy án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8/9 (Ảnh: X.D.).

Gần 15h ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng.

Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự.

Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%.