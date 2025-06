Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng phức tạp, nhiều người "sập bẫy"

Ngày 24/6, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo cho thấy, tội phạm liên quan không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng đã khởi tố 65 vụ, 12 bị can (tăng hơn 712% số vụ, tăng 200% bị can so với cùng kỳ 2024).

Trong đó, nhiều nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (có 52 vụ, chiếm đến 80%).

Một số hành vi khác như: Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử;…

Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau cho biết, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân, đăng bài tuyển dụng việc làm, cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội, sàn giao dịch rồi lừa bị hại chuyển tiền.

Có đối tượng còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện thoại thông báo bị hại liên quan đến vụ án rất nghiêm trọng, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra thông tin rồi chiếm đoạt tài sản; yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng (có chứa mã độc) vào điện thoại, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nguyên nhân do một bộ phận người dân thiếu hiểu biết về công nghệ, pháp luật, ham lợi nhuận, tham gia các hoạt động giao dịch không rõ nguồn gốc trên không gian mạng, dẫn đến "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, khuyến cáo người dân cảnh giác không mắc mưu các đối tượng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cùng với đó là đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chỉ đạo, bố trí cán bộ có trình độ công nghệ thông tin, nghiệp vụ phù hợp để đấu tranh, xử lý tội phạm trên không gian mạng hiệu quả hơn.