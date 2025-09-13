Tội ác của gã con rể máu lạnh đoạt mạng cả nhà vợ vì mâu thuẫn

Năm 2021, tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên), xảy ra vụ án mạng khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ vì hung thủ là gã con rể máu lạnh nhẫn tâm cầm dao sát hại bố mẹ vợ và vợ mình.

Con rể đoạt mạng cả nhà bố mẹ vợ

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 8h ngày 28/6/2021, Đào Văn Thịnh (SN 1979), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, đến nhà bố vợ mình là ông Đ.Đ.C. (SN 1940), trú cùng địa chỉ để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn nên Thịnh dùng dao chém vào người ông C. Thấy vậy, bà V.T.M. (SN 1943, vợ ông C.) và chị Đ.T.S. (SN 1978, vợ Thịnh) vào ôm Thịnh để can ngăn thì Thịnh đạp 2 người ra và chém cả 2 mẹ con bà M., khiến cả 3 nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng vào năm 2021 (Ảnh: Minh Tuyến).

Gây án xong Thịnh cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, đồng thời rút chiếc vỏ chăn đang phơi ở dây xuống đắp cho mẹ vợ, sau đó đi rửa chân tay và phi xe máy về nhà mình tắm giặt, thay quần áo sang nhà bố mẹ đẻ dặn dò chăm sóc hai con nhỏ, Thịnh lên Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Lúc mới tới công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và khai báo việc hắn đã giết người và bảo công an bắt mình. Tuy nhiên, trước thái độ bình tĩnh của Thịnh và do đang bận việc nên ban công an xã vẫn chưa tin đối tượng gây án.

Chỉ đến khi Thịnh quả quyết rằng mình đã giết hại bố mẹ vợ và vợ, ban công an xã lập tức xác minh thông tin và bắt giữ Thịnh.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cũ đến hiện trường điều tra vụ án (Ảnh: Minh Tuyến).

Vụ thảm án khiến người dân thôn Bái Trang ai nấy đều bàng hoàng và vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của Đào Văn Thịnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Phụ cũ lập tức đến hiện trường điều tra vụ việc. Thịnh được bàn giao cho Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận, điều tra.

Gã chồng tệ bạc

Theo hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng ông Đ.Đ.C., có 5 người con gái, cả gia đình đều hiền lành, chịu khó. Trong 5 người con gái, chị Đ.T.S. không được may mắn vì lấy phải Đào Văn Thịnh, kẻ nghiện ngập. Bản thân chị S. thường xuyên bị chồng bị chồng đánh chửi, thậm chí có lần Thịnh từng dọa đổ xăng đốt vợ. Địa phương đã nhiều lần can thiệp nhắc nhở.

Trước thời điểm xảy ra vụ thảm án, không chịu được tính khí của Thịnh, chị S. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống nhiều lần và quyết tâm gửi đơn ly dị ra tòa để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Nghi ngờ vợ đi ngoại tình, cũng như việc vợ quyết tâm đưa đơn ly hôn ra tòa sau nhiều cuộc hòa giải, nên từ lâu Thịnh đã rất ấm ức và bức xúc.

Trước đây, vợ chồng Thịnh có nhiều năm sinh sống trong miền nam và mới về địa phương vào năm 2020. Kể từ khi về quê, chị S. làm cho một công ty may gần nhà, còn Thịnh vẫn di chuyển vào nam để làm việc.

Với tội ác của mình Đào Văn Thịnh bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt mức án tử hình (Ảnh: Báo Thái Bình cũ).

Vào sáng 28/6/2021, Thịnh cùng vợ là chị Đ.T.S. đến UBND xã Quỳnh Hoa cũ xin xác nhận về việc tổ chức hòa giải ly hôn không thành để hoàn thiện hồ sơ nộp lên Toà án nhân dân huyện Quỳnh Phụ cũ làm thủ tục ly hôn.

Sau khi từ UBND xã ra về, cả 2 cùng về nhà ông Đ.Đ.C. (bố đẻ chị S.) để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Thịnh và gia đình nhà vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận không giữ được bình tĩnh, Thịnh xuống bếp lấy 1 con dao mác và bất ngờ chém cả gia đình nhà vợ khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 6/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Thịnh về tội Giết người.

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến trong quá trình xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo Đào Văn Thịnh.

Nói lời sau cùng, bị cáo Thịnh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra vô cùng ân hận về hành động bột phát, nóng nảy và hết sức man rợ của bản thân.