Tòa buộc các ngân hàng trả giấy tờ cho người dân khu dân cư ở TPHCM

Ngày 27/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Xuân Trường (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) bị phạt mức án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Ngô Xuân Trường tại phiên tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tài sản, lợi ích người dân, gây hậu quả nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần nên cần mức án nghiêm khắc.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo Lãm trả nợ phần còn lại cho ngân hàng. Với các hộ dân đã mua đất, xây dựng, được cấp số nhà nhưng sổ đỏ bị mang đi thế chấp, ngân hàng phải bàn giao giấy chứng nhận cho Công ty Đại Hải để làm thủ tục cấp cho người dân. Nếu công ty không thực hiện, cư dân được quyền liên hệ cơ quan chức năng. Tòa cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng.

Dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh (gần 58.000m2) được giao cho Công ty K&N (sau đổi tên thành Công ty Đại Hải) làm chủ đầu tư từ năm 2001. Sau đó, công ty hợp tác với Sông Đà phân lô bán nền, Đại Hải hưởng 180 nền, Sông Đà 239 nền. Các lô đất lần lượt được bán cho khách hàng.

Trong quá trình kinh doanh, từ năm 2012, bị cáo Lãm dù biết 115 lô đã bán vẫn ký 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho 6 công ty vay hơn 208 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, ông cùng một số người thanh toán nợ, đưa tài sản khác vào hoán đổi sổ đỏ. Các ngân hàng đã được cấn trừ nợ, riêng Ngân hàng Đông Á tố cáo Lãm chiếm đoạt 52 tỷ đồng.

Hàng trăm bị hại, người liên quan có mặt tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo Trường, trong thời gian làm giám đốc công ty, do nợ hơn 36 tỷ đồng đã mang 17 lô đất (đã bán cho dân, trị giá hơn 10,7 tỷ đồng) đi thế chấp, sang nhượng để cấn nợ. Các lô này tiếp tục bị mua bán, cầm cố lòng vòng.

Vụ việc khiến hàng trăm hộ dân nhiều năm lo lắng vì đất đã mua bị chủ đầu tư mang thế chấp, quyền sở hữu hợp pháp bị xâm phạm. Nhiều hộ chưa được cấp sổ đỏ, không thể làm thủ tục hành chính, có gia đình gánh nợ nần chồng chất do không có giấy tờ sở hữu.