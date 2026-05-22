Tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke, 3 “kiều nữ” bị khởi tố

Ngày 22/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Ánh (27 tuổi), Phan Lê Minh Hạnh (23 tuổi) và Hồ Thị Oanh (22 tuổi), cùng trú tại phường Ninh Hòa (Khánh Hòa) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Ánh và Hồ Thị Oanh bị bắt tạm giam, còn Phan Lê Minh Hạnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.

3 nữ bị can nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 16/7/2025, tổ công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã kiểm tra hành chính đột xuất một quán karaoke tại xã Tân Định (Khánh Hòa). Tại đây, công an phát hiện nhiều người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định 3 bị can trên có hành vi đưa chất ma túy vào cơ thể người khác. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên cơ quan công an đã khởi tố bị can để điều tra.

Liên quan vụ án này, trước đó Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 4 đối tượng về cùng tội danh trên.