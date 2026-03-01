Tìm đối thủ trả thù, nhóm thanh thiếu niên vô cớ tấn công 2 người khác

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can đối với 13 thanh thiếu niên trú tại các xã, phường trên địa bàn thành phố để điều tra về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên nêu trên.

Trước đó, tối 6, rạng sáng 7/6/2025, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác, nhóm 14 thanh thiếu niên 15-17 tuổi trú tại Đà Nẵng đã tụ tập, chuẩn bị nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia để tìm đối thủ trả thù.

Nhóm thanh thiếu niên trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng nêu trên đi xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực ngã tư giao giữa quốc lộ 1 và đường Vành đai phía Tây (thuộc phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), nhóm thanh thiếu niên phát hiện N.M.H. (SN 2008) chở theo N.H.T.K. (SN 2008), cùng trú tại phường Hòa Xuân.

Dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng nhóm thanh thiếu niên vẫn truy đuổi, ép xe, dùng hung khí tấn công khiến xe máy của H. mất lái, lao lên lề đường tông vào trụ biển báo. Hậu quả, K. tử vong, H. bị thương.

Trong số 14 thanh thiếu niên nêu trên, đối tượng tên Trần Hoàng Vũ (SN 2009, trú tại xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng), sau khi vụ án xảy ra đã rời khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan công an.

Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi đối tượng Vũ sớm ra trình diện, khai báo thành khẩn, hợp tác điều tra, để được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.