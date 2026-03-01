18 thanh thiếu niên đi 9 mô tô lạng lách, ném chai bia trên đường

Ngày 1/3, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 373, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh và Công an các phường Trường Vinh, Thành Vinh đấu tranh, làm rõ và xử lý một nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên ở độ tuổi rất trẻ.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 22/2, một nhóm gồm 18 đối tượng điều khiển 9 mô tô đã di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc thành phố Vinh (cũ). Các đối tượng này có hành vi chạy xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau.

Đối tượng N.M.Q., người thường xuyên đăng tải các video lạng lách, đánh võng của nhóm lên mạng xã hội (Ảnh: Vương Linh).

Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm này còn mang theo hung khí diễu hành trên đường và sử dụng vỏ chai bia ném vào một nhóm thanh niên khác. Nhiều xe mô tô được độ pô để tạo tiếng nổ lớn, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Sự việc diễn ra từ khoảng 1h30 đến 3h30 ngày 22/2, thể hiện sự coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 9/18 đối tượng. Số còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

18 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Vương Linh).

Các đối tượng bị bắt giữ còn rất trẻ, chủ yếu sinh từ năm 2007 đến 2010, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và một số địa bàn lân cận thành phố Vinh (cũ). Cá biệt, có trường hợp sinh năm 2012, đang là học sinh lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập và làm việc với 21 đối tượng về hành vi tương tự. Trong số này, 19 đối tượng bị tạm giữ hình sự; 2 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được bàn giao cho gia đình quản lý.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao xe khi chưa đủ điều kiện, góp phần hạn chế vi phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.