Hai nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến trên Vành đai 4 ở Hà Nội

Ngày 1/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Dương Hòa đang củng cố hồ sơ, tài liệu một vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 26/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn xã Dương Hòa, Tổ công tác Công an xã Dương Hòa phát hiện hai nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí, truy đuổi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời khống chế, ngăn chặn các đối tượng, thu giữ tang vật liên quan và đưa toàn bộ về trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Dương Hòa xác định có 12 đối tượng tham gia, chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất trú tại xã Dương Hòa, gồm các đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 18. Nhóm còn lại gồm các đối tượng trú tại huyện Hoài Đức và khu vực lân cận, trong đó có một đối tượng trú tại xã Phúc Lộc (Hà Nội), đều ở độ tuổi từ 15 đến 16.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Các đối tượng đã hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí như cục bê tông, thanh sắt hộp, di chuyển trên tuyến đường Vành đai 4 để truy đuổi, ném và đánh nhau.

Công an xã Dương Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, phối hợp với các đơn vị chức năng phân loại, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.