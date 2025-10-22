Người đàn ông chạy xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM sát hại vợ

Ngày 22/10, TAND TPHCM tuyên phạt Bùi Ngọc Tuyến (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 19 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chị Lý Thị Như Y. và Tuyến là vợ chồng, có 2 con chung. Tháng 11/2022, cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, nên người phụ nữ rời quê lên TPHCM làm thuê.

Ngày 15/4/2023, Tuyến mang theo dao, đi xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM để tìm vợ.

Bị cáo Tuyến tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Trưa hôm sau, chị Y. tới phòng trọ nhà dì ruột ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (cũ) chơi. Tại đây, bị cáo và chị Y. xảy ra mâu thuẫn về việc nạn nhân bỏ nhà đi nhưng không xin phép.

Ngày 17/4/2023, Tuyến lấy dao đâm vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nam bị cáo tự đâm vào cổ tự sát, nhưng bất thành.

Tại tòa, Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội. Tuyến khai lý do sát hại vợ là vì ghen tuông.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, nên HĐXX đã tuyên mức án nêu trên.