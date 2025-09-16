Buôn đất thua lỗ, người đàn ông ở TPHCM lên kế hoạch lừa tiền tỷ

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trần Sơn (SN 1985, ngụ phường Khánh Hội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Trần Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Sơn đầu tư đất đai thua lỗ hàng chục tỷ đồng dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Sơn “nổ” có quan hệ với ngân hàng, có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lợi nhuận cao để kêu gọi bà N.T.M.T. (SN 1972, ngụ xã An Nhơn Tây) góp vốn đầu tư, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Do tin tưởng Sơn, bà T. tham gia đầu tư với số tiền gần 500 triệu đồng. Chưa đầy 1 tháng, bị can chuyển cho bị hại 20 triệu đồng, nói đây là tiền lãi.

Sau đó, người phụ nữ nhiều lần chuyển tiền cho Sơn để đầu tư, với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Thời gian đầu, Sơn chuyển “lợi nhuận” khoảng 200 triệu đồng cho bà T., sau đó tìm cách tránh mặt. Biết bị Sơn lừa, bà T. đến công an nộp đơn tố cáo.

Ngoài số tiền trên, Sơn còn nhận của bà T. 150 triệu đồng, hứa làm giấy tờ đất đai tại tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc Đồng Nai) và nhận của bị hại 350 triệu đồng để góp vốn thuê văn phòng giao dịch nhập cát từ Campuchia.

Sau khi bị bà T. tố cáo, Lê Trần Sơn đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị người nào bị Sơn lừa đảo hãy liên hệ Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Công an TPHCM để trình báo, phục vụ công tác điều tra.