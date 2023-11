Tiêu hủy hàng chục khẩu súng và nhiều tấn thuốc nổ

Ngày 30/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiêu hủy một số lượng lớn vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, kíp nổ, tiền chất thuốc nổ là vật chứng của các vụ án, vụ việc do Phòng An ninh điều tra thụ lý.

Khu vực tiêu hủy tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy vật chứng các vụ án gồm súng, đạn, thuốc nổ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức hủy nổ, hủy đốt hơn 20 khẩu súng, gần 600 viên đạn và hơn 2 tấn vật liệu nổ gồm thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm.

Toàn bộ số vật chứng đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua đơn vị này đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn.

Điển hình như ngày 2/4, cơ quan An ninh điều tra đã bắt quả tang gần 50 công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn (Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan khai thác đá.

Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với quy mô lớn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 750kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ anfo, gần 20kg thuốc nổ AD1, hơn 100 kíp nổ, 1.500m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác có liên quan.

Mở rộng vụ án, lực lượng công an đã thu giữ tại tầng hầm của công ty này 450kg tiền chất thuốc nổ; 55 vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng (tương đương hơn 1,3 tấn).

Tiếp tục đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với quy mô lớn, công an bắt giữ 4 đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh, thu giữ 20 khẩu súng, 15 viên đạn quân dụng, gần 5kg thuốc nổ, gần 300.000 hạt nổ, hơn 8 triệu vỏ hạt nổ...