Liên quan đến vụ việc 2 xe khách chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đơn vị này cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can liên quan đến vụ án.

Trước đó, khoảng 13h ngày 18/10, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hải An, thị xã Nghi Sơn xảy ra tình trạng xe khách của nhà xe An Bình Tâm bị xe khách của nhà xe Nhuận Năm chèn ép, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Hai xe khách bị tạm giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Gia Phúc).

Sự việc được camera hành trình ghi lại và phát tán trên mạng xã hội. Tiếp đến, trong ngày 19/10, nhiều đoạn video khác quay lại cảnh các nhân viên của hai nhà xe trên cầm gậy gỗ, túyp sắt đánh nhau.

Tiếp nhận phản ánh, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã mời đại diện hai nhà xe An Bình Tâm và Nhuận Năm cùng các tài xế, phụ xe đến làm rõ thông tin vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các tài xế Đậu Văn Thanh (SN 1988, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Đăng Lộc (SN 1987, trú xã Đinh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) thừa nhận hành vi điều khiển xe, chèn ép lẫn nhau trên quốc lộ 1A.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai nhà xe từng xảy ra mâu thuẫn trong việc kinh doanh vận tải hành khách.