Bán hàng online doanh thu gần 51 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu

Ngày 29/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với N.X.A. (SN 1983, trú tại xã Thái Hòa) về tội Trốn thuế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một chủ hộ kinh doanh thường xuyên livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng.

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với N.X.A. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định, từ tháng 10/2024 đến tháng 8, chủ hộ kinh doanh trên đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng, chủ hộ kinh doanh không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế gần 837 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vụ án.