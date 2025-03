Thuê bạn game đến để cùng đoạt mạng bà nội

Ngày 21/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chu Thanh Tú (16 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) và Lê Gia B. (15 tuổi, ở Tây Ninh) về hành vi Giết người.

Theo công an, khoảng 6h20 ngày 19/3, quần chúng nhân dân báo tin xảy ra vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Lam (73 tuổi, ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Bình Minh đã có mặt tại hiện trường đám cháy, phối hợp với nhân dân tổ chức dập lửa, phát hiện bà Lam đã tử vong tại đầm nước phía sau nhà, trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra. Công an xác định có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án chỉ đạo các lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Sau hơn 10 giờ truy bắt, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thành công hai đối tượng giết bà Nguyễn Thị Lam là Nguyễn Chu Thanh Tú (cháu nội của bà Lam) và Lê Gia B..

Kết quả điều tra xác định, do thường xuyên bị bà Lam mắng vì mải chơi, không chịu khó học tập, nhiều lần đi chơi khuya, nên Tú đã nảy sinh ý định giết bà nội.

Sau đó, Tú đã thuê B. (là bạn quen biết qua quá trình chơi game trên mạng) với giá 5 triệu đồng, chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho B. để cùng giết bà Lam.

Khoảng 3h30 ngày 19/3, B. đến nhà bà Lam gặp Tú. Lúc này, Tú đưa cho B. một con dao, Tú cầm một con. Sau đó cả hai trèo tường vào nhà bà Lam rồi đi vào bếp. Tú tạo tiếng động làm bà Lam tỉnh giấc đi xuống bếp. Sau đó cả hai cùng ra tay đoạt mạng bà Lam.

Khi bà gục xuống, Tú lục soát túi quần của bà lấy số tiền 180.000 đồng rồi cùng B. kéo bà Lam dìm xuống đầm nước sau nhà, khiến bà Lam tử vong.

Sau khi gây án, hai đối tượng lau, chùi vết máu ở bếp, B. lấy xe máy ở nhà bà Lam bỏ đi, Tú ở lại châm lửa đốt bếp và nhà của bà nội nhằm xóa dấu vết.