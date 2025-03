Thuê 6 ô tô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1990, trú tại phường Nghi Phú, thành phố Vinh) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Sâm là một đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Do làm ăn thua lỗ, từ giữa năm 2024, Sâm đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Sâm cùng tang vật vụ án (Ảnh: Văn Hậu).

Để thực hiện hành vi phạm pháp, Sâm đã đến các cửa hàng cho thuê ô tô tự lái trên địa bàn thành phố Vinh để thuê xe. Sau đó, anh ta mang ô tô đi cầm cố. Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 6 ô tô tự lái tại các địa điểm khác nhau rồi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.