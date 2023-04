Vướng lao lý vì cho người khác thuê và nhận cầm cố ô tô

Ngày 19/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người có hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật xảy ra 3 ngày trước tại xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo tài liệu từ công an, năm 2021, Võ Trúc Lâm (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) cho Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) thuê ô tô với giá 180 triệu/12 tháng. Khánh trả trước 75 triệu đồng, số còn lại anh ta nợ.

Khi có xe, Khánh mang đi cầm cố cho Nguyễn Chí Tám (SN 1990, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) với giá 250 triệu đồng. Sau đó, Khánh bỏ đến Bình Phước sinh sống.

Hết hạn thuê xe, Lâm liên lạc với Khánh không được và phát hiện xe của mình để tại nhà của Tám. Lúc này, Lâm đến gặp Tám thì được anh này cho biết xe đang trong tình trạng cầm cố, ngoài ra xe bị hư hỏng phần kính, đèn, vỏ và nội thất…

Nhóm 8/9 người có hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật (Ảnh: N.H).

Đến tháng 3, phát hiện Khánh rao bán đất tại Bình Phước nên Lâm rủ Tám cùng khoảng hơn 10 người đến yêu cầu người này trả tiền (tổng số tiền 605 triệu nợ Tám và Lâm).

Do không có tiền trả nên Lâm và Tám đã lấy ô tô mà Khánh thuê của ông Nguyễn Như Huy (SN 1968, ngụ tỉnh Bình Dương) để ép anh ta ký giấy vay nợ 605 triệu đồng.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Như Huy là chủ xe không thấy Khánh trả xe nên mở định vị thì phát hiện xe đang ở tại nhà của Lâm. Ông Huy đến tìm gặp Lâm tại xã An Sơn, TP Thuận An để yêu cầu được lấy lại xe nhưng không được. Ông Huy đề nghị gọi Khánh đến nhà Lâm để giải quyết.

Lúc này, Lâm gọi điện báo cho Tám biết và thông báo việc hẹn Khánh đến nhà để giải quyết số tiền anh ta ký giấy nợ trước đó. Nghe tin, Tám cũng rủ theo một số người cùng đi đòi tiền.

Đến khoảng 11h ngày 16/4, Khánh đi cùng 2 người bạn đến nhà của Lâm thì bị Tám cùng đồng bọn giữ lại. Họ đe dọa và yêu cầu Khánh phải liên lạc với gia đình mang tiền đến trả cho Tám và phải ký giấy xác nhận nợ.