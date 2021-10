Thua bài bạc, bố đẻ bắt cóc con trai 4 tuổi đưa sang Trung Quốc gán nợ

Dân trí Trong thời gian làm thuê ở Trung Quốc, Mình (41 tuổi) đã tham gia đánh bạc và nợ một người đàn ông Trung Quốc số tiền lớn. Sau khi về nước, Mình đã bắt con trai 4 tuổi mang sang Trung Quốc để gán nợ.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt đối tượng truy nã Sần Sành Mình (SN 1980, trú tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) theo Quyết định truy nã số 02 ngày 25/2/2019, của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về tội danh mua bán người dưới 16 tuổi.

Chỉ vì đánh bạc thua tiền, Mình đã bắt con trai đẻ của mình sang Trung Quốc để gán nợ (Ảnh: Lê Nam).

Trước đó, vào năm 2017, khi đang làm thuê tại Trung Quốc, Mình tham gia đánh bạc và bị thua nên đã vay của một người đàn ông Trung Quốc số tiền lớn.

Đến khoảng tháng 7/2018, sau một thời gian sống lang thang, nghiện hút tại huyện Bảo Lạc và TP Cao Bằng, Mình đi xe máy đi lên nhà chị P.M.C. (là vợ cũ của đối tượng) tại xã Hồng An, huyện Bảo Lạc và bắt con trai chung của hai người là cháu P.T.S. (khi đó mới 4 tuổi) mang sang Trung Quốc, và gán cho chủ nợ.

Đến cuối năm 2021, Mình quay trở lại Việt Nam và bị đưa đi cách ly tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác phối hợp, rà soát thông tin các đối tượng tại các khu vực cách ly, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ Sần Sành Mình, đồng thời hoàn tất các thủ tục để tiếp tục xử lý đối tượng trước pháp luật.

Văn Yên