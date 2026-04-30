Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 25/5, Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định này là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Cụ thể, khoản 7, Điều 13 Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Như vậy, nếu chủ nhà áp dụng giá điện sinh hoạt, nhưng thu vượt mức quy định, có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định một số hành vi vi phạm khác, như: phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện; phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị hoặc có hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện; phạt 5-8 triệu đồng đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện.