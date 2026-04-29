Chính phủ chốt nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm

Nội dung này có trong Nghị định 141 Chính phủ vừa ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định 141 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Với nghị định này, Chính phủ quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm - gấp đôi mức hiện hành. Như vậy, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Nghị định 141 của Chính phủ cũng lần đầu quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế ở mức 1 tỷ đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn với doanh nghiệp nhỏ.

Quy định miễn thuế này không áp dụng đối với doanh nghiệp là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Liên quan quy định sử dụng hóa đơn điện tử, nghị định của Chính phủ nêu rõ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Theo Nghị định 141, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trước đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, được Quốc hội thông qua sáng 24/4.

Điểm đáng chú ý trong luật sửa đổi là Quốc hội không quy định cứng ngưỡng doanh thu chịu thuế ngay tại luật như hiện hành, mà giao Chính phủ quy định để tạo sự linh hoạt, chủ động trong điều hành.

Về việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp lên 1 tỷ đồng, Chính phủ khẳng định đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách, người nộp thuế.

Theo quan điểm của Chính phủ, ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp ở thời điểm hiện nay trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Bên cạnh đó, khi xây dựng mức doanh thu này, Chính phủ cũng đã tính đến các chi phí để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.

Số liệu tính toán được Chính phủ đưa ra cho thấy hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là khoảng hơn 2.500 hộ, cá nhân. Nếu nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng, dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước là 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 và giảm 4.850 tỷ đồng so với ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm.

Với việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng, Chính phủ cho biết số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là khoảng 2.164 tỷ đồng và số lượng doanh nghiệp được miễn khoảng 235.800 doanh nghiệp.